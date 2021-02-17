Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı
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Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı

17.02.2021 00:32 | Son Güncelleme: 17.02.2021 01:10
Hadise'nin 'aşk' yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı

Ayrıldıktan kısa bir süre sonra Kaan Yıldırım'la ilişkisine ikinci şansı veren Hadise'nin ayağına yaptırdığı "Aşk" yazılı dövme, takipçilerinin dikkati sayesinde fark edildi. Ünlü şarkıcının dövmeyi kim için ne zaman yaptırdığı ise merak uyandırdı.

Kaan Yıldırım ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi gündemden düşmeyen Hadise, paylaşımıyla takipçilerinin dikkatinden kaçamadı. Ünlü şarkıcının vücuduna yaptırdığı birbirinden farklı anlamları olan dövmelerden birinin de ayağında olduğu görüldü.

TAKİPÇİLERİNDE MERAK UYANDIRDI

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden paylaştığı fotoğrafta ayağına yaptırdığı "Aşk" yazılı dövmesi dikkat çeken Hadise'nin, dövmeyi kim için, ne zaman yaptırdığı takipçileri arasında merak konusu oluşturdu. Ünlü şarkıcının ayrıca, Latince olarak ensesinde "Kendi kanatlarıyla uçan kız", sırtında "Bana yön verilmez, ben veririm", belinde ise "Zor durumdakilerle gönül birliği yapan iyi kalpli insan" şeklinde dövmeleri bulunuyor.

Hadise'nin aşk yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı

'YILIN EN İYİ ÇİFTİ' SEÇİLDİLER

Hadise ile Kaan Yıldırım çifti, Best FM tarafından düzenlenen 'Yılın En İyi Çifti' anketinden birinci çıkmıştı. Yaklaşık yedi bin kişinin oy kullandığı ankette ikili, Beren Saat-Kenan Doğulu, Gülşen-Ozan Çolakoğlu ve Demet Özdemir-Oğuzhan Koç çiftlerini geride bırakarak, liderliğe oturmuştu.

Hadise'nin aşk yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı
Hadise'nin aşk yazılı dövmesi takipçilerinin dikkatiyle ortaya çıktı
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