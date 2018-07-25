Hadise'nin Annesi Uyku İlacı İçerek İntihar Girişiminde Bulundu
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, kızlarına "Benimle ilgilenmiyorsunuz" yazılı bir not bıraktı uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulundu.
Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.
ANNELERİNDEN HABER ALAMAYINCA SİTE GÜVENLİĞİNİ ARADILAR
Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor. (Sabah)
YORUMLAR (9)
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daha neyine baksinlar sitede yaşiyosun işte güvenlikli hemdeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Şu kızla uğraşa uğraşa bi hal oldunuz. bi rahat bırakın insanları yaCevap Yaz Yayından Kaldır
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blöf yapmıştır.. ölmek isteyen adam başarır bi şekildeCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ne kadar saçma bir sebepten intihar etmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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normaldir. fazla para herkesi bozar.Cevap Yaz Yayından Kaldır