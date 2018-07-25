Hadise'nin Annesi Uyku İlacı İçerek İntihar Girişiminde Bulundu

Hadise'nin Annesi Uyku İlacı İçerek İntihar Girişiminde Bulundu

Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz, kızlarına "Benimle ilgilenmiyorsunuz" yazılı bir not bıraktı uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulundu.

Hadise'nin Annesi Uyku İlacı İçerek İntihar Girişiminde Bulundu

Ünlü şarkıcı Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün, uyku ilacı içerek intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Açıkgöz'ün ilaç içmeden kızlarına bir mektup bıraktığı ve "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, beni doktora götürmüyorsunuz" yazdığı söyleniyor.

ANNELERİNDEN HABER ALAMAYINCA SİTE GÜVENLİĞİNİ ARADILAR

Kızları, annelerinden haber alamayınca site güvenliğine bildirmiş. Polis eşliğinde kapısı açılan Gülnihal Açıkgöz'ün hemen hastaneye kaldırıldığı ve bir hafta tedavi gördüğü söyleniyor. Açıkgöz'ün kızlarına "Aranızdaki para meselelerinden ve kavgalarınızdan sıkıldım" diyerek sitem ettiği iddia ediliyor. (Sabah)

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