Hadise'nin 2 Milyon Euroya Villa Aldığı Haberleri Asılsız Çıktı
Hadise'nin Yalıkavak'ta 2 milyon euroya ev aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı, ünlü şarkıcının sadece sitenin tanıtımını yapacağı ortaya çıktı.
Hadise, Bodrum-Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya villa satın aldığı iddiaları asılsız çıktı. Şarkıcı, evin bulunduğu sitenin sadece tanıtımını yapacak.
HABERLER ASILSIZ ÇIKTI
Kardeşleriyle Bodrum'daki bir otelde tatil yapan ünlü şarkıcı Hadise'nin Yalıkavak'ta 2 milyon Euro'ya ev aldığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Hadise, yeni yapılan sitenin sadece tanıtımını yapacak.
İCRALIK OLDU
Hadise, iki yıl önce Bodrum Yalıkavak'ta açıp iki sezon işlettiği La Plaj'ın 1 milyon 900 bin liralık borcu nedeniyle davalık olmuş, iş hacze kadar varmıştı. Şarkıcının plajı geçtiğimiz gün dozerlerle yıkıldı. Üst üste icralık olan Şarkıcı, bu kez de ablası Hülya Açıkgöz'ün 200 bin TL'lik ödenmeyen otomobil borcu nedeniyle hacizlik oldu.
YORUMLAR (19)
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Burada kazan, Belçikaya transfer. Vatanını sevseydi dışardan Türkiye ye transfer ederdi. Gitmeyin konserine. Zaten kötü örnek oluyor kızlarımıza. Gitsin fransız sevgilisiyle banyoda başladığı işleri bitirsin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sesi olmayan birini sirf poposunu sallio diye ünlü yaparsaniz vergide vermez baska ülkelerede paralari kazandirir sizde oturup izlersinizzz!!!!Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sürekli konser vererek yeni yapacağı yatırımlar için para biriktiriyor. ticaret uzmanı hadise hanımın ticari hayatında başarılarının devamını diliyorum.Cevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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yahudi kici gibi salliyor iliminatiCevap Yaz 5 Yayından Kaldır
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bu kadına yurt dışı çıkış yasağı konulmalı maliye bunu incelemeli hiçmi vergi vermiyor.Cevap Yaz 8 Yayından Kaldır