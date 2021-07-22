Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız
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Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız

Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız
Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Magazin

Spotify uygulamasının Equal listesinde yer alan Hadise'nin New York'taki Times Square'de reklamı yayınlandı. Görseli sosyal medya hesabından paylaşan ünlü şarkıcı, takipçilerine oldukça anlamlı bir mesaj vermeyi de ihmal etmedi.

Ünlü şarkıcı Hadise Açıkgöz, son Instagram paylaşımında New York şehrinde bulunan Times Meydanı'ndaki fotoğrafını yayınlayarak takipçilerine mesaj verdi.

"KADINLARIN SESİNİ DAHA ÇOK DUYACAKSINIZ"

35 yaşındaki şarkıcı, gönderisinin altında şu yazıyı paylaştı:

"Benim adım Hadise. Hayal ettiklerimi gerçekleştirmek, konuşmak istediklerimi konuşmak ve yaşamak istediklerimi yaşamak için korkmuyorum! Özgürce şarkı söylüyorum, dans ediyorum!

Bugün New York Times Square'da kendimi gördüğümde bir kez daha emin oldum kadınların sesini daha çok duyacaksınız!"

MESAJI İNGİLİZCE DE PAYLAŞTI

Aynı sözleri altında İngilizce olarak da paylaşan Hadise'ye takipçilerinden çok olumlu tepkiler geldi.

Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız
Emre İliksiz
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Hadise, New York Times fotoğrafını paylaştı: Kadınların sesini daha çok duyacaksınız - Haberler Magazin
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