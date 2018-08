Hadise, Makyajsız Halini Eleştirenlere Kırmızı Elbisesi ve Verdiği Cesur Pozlarla Cevap verdi

Mersin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında verdiği konserle hayranlarını coşturdu. Kırmızı elbisesi, siyah uzun çizmeleri ile sahneye çıkan Hadise dansları ve şarkılarıyla konsere katılan binlerce hayranını büyüledi.

YAPTIĞI PAYLAŞIMLARLA ELEŞTİRİLERE CEVAP VERDİ

Makyajsız dans videosu ile sosyal medyada çok konuşulan Hadise, Mersin konserinde cesur dansı ve giydiği kırmızı kıyafetiyle kendisini eleştirenlere cevap verdi. Hadise, sosyal medya hesabından yaptığı makyajsız paylaşımlarıyla takipçilerinden geçersiz not almıştı. Şarkıcı, gelen eleştirilerden sonra, Mersin'de verdiği konser öncesinde ve sonrasında, eleştirilere karşılık verir nitelikte pozlar paylaştı. Instagramın hikaye kısmında makyaj malzemeleri ile poz veren Hadise, " The only constant in the world is change" "Dünyadaki değişmeyen şey durağan olmamaktır" notunu paylaştı. Hadise'nin bu notu makyajsız görüntüsünü eleştirenlere gönderme mi yaptığı merak konusu oldu.

İşte Hadise'nin o paylaşımları;