Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi

09.10.2020 23:06 | Son Güncelleme: 09.10.2020 23:20

Sürpriz bir aşk olarak görülen Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliğinin bittiği öne sürüldü. Şarkıcı, sevgilisinin köpeği Benek'in Instagram hesabından yaptığı paylaşımla iddiaları yalanladı.

Bir süredir aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çiftinin ayrıldıkları iddia edildi. Hadise, sevgilisinin köpeğinin Instagram hesabından yaptığı paylaşımla söylentilere son noktayı koydu.

"YALAN HABERLERİ OKUDUKÇA BEN"

Benek'in yatarken çekilen fotoğrafını açtıkları Instagram hesabından yayınlayan şarkıcı, gönderiye "Yalan haberleri okudukça ben" notunu düştü.

Hadise, geçtiğimiz haftalarda sevgilisi ile karesini, "Yanımda, sağımda, solumda, ufkumda... Yanında, yazında, kışında, tüm baharlarında..." notuyla yayınlamıştı.

"ASLA TAKİP ETMEYECEĞİM"

Şarkıcının bu hamlesinden sonra aylar önce verdiği bir röportaj gündem olmuştu. Hadise'nin, "Aşığım arkadaşlar, birisi var hayatımda' hiç demedim, demeyeceğim de. Instagram'da sevgilimi asla takip etmeyeceğim, asla resim koymayacağım. Ben öyle bir insan değilim" sözleri sosyal medyayı sallamıştı.

Ünlü şarkıcının takipçileri, "Asla 'asla' deme Hadise!" yorumlarında bulunmuştu.

Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı ' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Hadise, 'Kaan Yıldırım'la ayrıldı' iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Tuma Çelik Süleyman Soylu Vladimir Putin Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Sezen Aksu Mehmet Ali Erbil
Spor Falcao Can Bartu Arda Turan Mbaye Diagne Fırat Aydınus
Daha Fazla Hatay Erkek Yangın Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hadise, "Kaan Yıldırım'la ayrıldı" iddialarına sevgilisinin köpeği ile yanıt verdi - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.10.2020 23:20:49. #1.15#
title