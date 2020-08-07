Hadise, Kaan Yıldırım'ın köpeği için Intagram hesabı açtı Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeği için Instagram hesabı açıp köpekle olan fotoğrafını paylaştı. "Benek Yıldırım" adlı hesaptan sadece kendini ve Kaan'ı takip eden Hadise'nin ilk paylaşımına binlerce beğeni geldi.

Başarılı oyuncu Kaan Yıldırım, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hadise ile olan aşkını resmen ilan etti. Kaan Yıldırım'ın köpeği Benek'e de oldukça düşkün olan ve sık sık sosyal medya hesabından Benek ile çekilen fotoğraflarını paylaşan Hadise'den bir adım daha geldi.

BENEK İÇİN INSTAGRAM HESABI AÇTI

Hadise, Benek için özel bir Instagram hesabı açtı. "Benek Yıldırım" adlı hesaptan sadece kendini ve Kaan'ı takip eden Hadise'nin ilk paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.