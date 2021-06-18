Hadise - Hay Hay (Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı) sözleri! Hadise yeni şarkısının sözleri, tam metni!

Hadise yeni şarkısı Hay Hay ile müzikseverleirn karşısına çıktı Dijital platformlar yüklenen şarkı kısa sürede büyük beğeni toplarken şarkının sözleri merak edildi. Peki, Hadise - Hay Hay sözleri nelerdir? Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı, sözleri!

Ünlü sanatçı Hadise yeni şarkısı, Hay Hay'ı yayınladı. Müzikseverleri heyecanlandıran gelişme sonrası Hadise - Hay Hay (Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı) sözleri! Hadise yeni şarkısının sözleri, tam metni, konuları araştırıldı.

HADİSE - HAY HAY (YOK BÖYLE BİR ACI, VARSA VERİN İLACI) SÖZLERİ!

Söz & Müzik: Ersay Üner

"Hay Hay" şarkı sözleri ile

Yok böyle bir acı varsa verin ilacı susayım

İçine içime dökülen gözyaşımı kurutayım

Çok canım acısa da giriliyor yeni yola hazırım

Geliyor gelmekte olan sanırım sona yakınım

Hay hay hadi ayıralım yolları bay bay

Nasıl unuturuz o günleri say say

Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay!

İkimizde bir aşkla tutuştuk

O zamanlar özeldi

Ne değişti de her şeyi sustuk

Konuşulsa yeterdi

Bu hikayeyi en başa sarsak

Sonumuz değişir mi?

İyi geldi mi bize bunu yapmak

Nasıl böyle güzel mi?

Görsel: netd