Hadise - Hay Hay (Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı) sözleri! Hadise yeni şarkısının sözleri, tam metni!
Hadise yeni şarkısı Hay Hay ile müzikseverleirn karşısına çıktı Dijital platformlar yüklenen şarkı kısa sürede büyük beğeni toplarken şarkının sözleri merak edildi. Peki, Hadise - Hay Hay sözleri nelerdir? Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı, sözleri!
Ünlü sanatçı Hadise yeni şarkısı, Hay Hay'ı yayınladı. Müzikseverleri heyecanlandıran gelişme sonrası Hadise - Hay Hay (Yok böyle bir acı, varsa verin ilacı) sözleri! Hadise yeni şarkısının sözleri, tam metni, konuları araştırıldı.
HADİSE - HAY HAY (YOK BÖYLE BİR ACI, VARSA VERİN İLACI) SÖZLERİ!
Söz & Müzik: Ersay Üner
"Hay Hay" şarkı sözleri ile
Yok böyle bir acı varsa verin ilacı susayım
İçine içime dökülen gözyaşımı kurutayım
Çok canım acısa da giriliyor yeni yola hazırım
Geliyor gelmekte olan sanırım sona yakınım
Hay hay hadi ayıralım yolları bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay!
İkimizde bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk
Konuşulsa yeterdi
Bu hikayeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak
Nasıl böyle güzel mi?
Görsel: netd