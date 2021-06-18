Hadise Hay Hay şarkı sözleri! Hadise Hay Hay dinle!
Söz ve müziği Ersay Üner'e ait Hay Hay şarkısı dinle! Hadise Hay Hay şarkı sözleri!
Söz vemüziği Ersay Üner'e ait Hay Hay şarkısı dinle! Hadise Hay Hay şarkı sözleri!
HADİSE HAY HAY ŞARKI SÖZLERİ
Yok böyle bir acı varsa verin ilacı susayım
İçine içime dökülen gözyaşımı kurutayım
Çok canım acısa da giriliyor yeni yola hazırım
Geliyor gelmekte olan sanırım sona yakınım
Hay hay hadi ayıralım yolları bay bay
Nasıl unuturuz o günleri say say
Şimdi tamam ama sonrasında hep vay, ki ne vay!
İkimizde bir aşkla tutuştuk
O zamanlar özeldi
Ne değişti de her şeyi sustuk
Konuşulsa yeterdi
Bu hikayeyi en başa sarsak
Sonumuz değişir mi?
İyi geldi mi bize bunu yapmak
Nasıl böyle güzel mi?