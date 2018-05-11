Hadise Kendisine "Eskiden Çirkindi" Diyen Serhat Akın'a Sert Çıktı

Twitch üzerinden canlı yayın yapan Serhat Akın, güzel şarkıcı Hadise için, "Anderlecht'te oynarken Hadise ile röportajım vardı. Ondan daha ünlüyüm o zaman tabi evli de değildim alev atıyorduk. Hadise'nin o zamanlar saçları küt kesimdi, çirkindi, beğenmemiştim. Allah beni kahretmesin sonra Arap atı gibi açıldı" dedi.

"KADINA ŞİDDET BENİM ÜZERİMDEN DEVAM EDİYOR"

Akın'ın hakkında söylediklerini duyan Hadise, Instagram hesabından "Uzaktan adamsın adamlıktan uzaksın" yazılı fotoğraf paylaşarak altına şunları yazdı:

''Cevap vermem normalde ama tekrarlıyorum kadının bu kadar şiddet gördüğü bir dönemde, kadınların kızların susmadan seslerini yükseltmeleri gerekirken ben de susamam ve sesimi duyurmalıyım!

Ben bu konuda ne kadar sesimi yükseltsem o kadar da bu "kadına şiddet" benim üzerimden yapılmaya devam ediliyor. Sesimi yükseltiyorum diye mi? Kadınlara korkmayın konuşun diyorum diye mi?"

''KIZLARI ADINA ÜZÜLÜYORUM''

"Ağzım açık okuyorum okuduklarımı, bu şahıslar adına, daha doğrusu eşleri ve evlatları kızları adına üzülüyorum. Düşünsene baban kalkmış başka bir kadın hakkında bel altı yorumlarda bulunmuş ve mesleğiyle değil saygısızca yaptığı yorumla gündemde. Ben utanırdım ve eminim eşi de küçük düşürüldüğünün farkında...

Benim babam işçiydi, şimdi emekli, bana pahalı kıyafetler almak yada beni koskocaman evlerde yaşatmak için parası yoktu. Ama benim babam adam gibi adam. Bu cümleyi söylemek her evlada nasip olur inşallah.''