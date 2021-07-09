Hadise'den annesine 200 bin TL'lik tatil jesti!

Hadise, özel hayatında zor günler yaşasa da annesini ihmal etmiyor.

Hadise, özel hayatında zor günler yaşasa da annesini ihmal etmiyor. Geçtiğimiz ekim ayında Belçika'da riskli bir bel ameliyatı olan annesi Gülnihal Açıkgöz'ün yanından ayrılmayan ünlü şarkıcı, yaz tatili için onu Bodrum'a getirdi.

KENDİSİ İSTANBUL'A DÖNDÜ

Le Meridien Bodrum'un yazlık rezidanslarından birini kiralayan Hadise, annesini buraya yerleştirdikten sonra işlerinin başına dönmüş. Hem yeni şarkısının çalışmaları sürdüren hem de "O Ses Türkiye Rap"te jüri üyeliği yapan güzel şarkıcı, fırsat buldukça annesinin yanına kaçacakmış. 1 Temmuz'da giriş yaptıkları rezidansı 1 aylığına kiralayan Hadise'nin bunun için 200 bin TL ödediği söyleniyor.

Sevgililer tatilde

Geçtiğimiz günlerde 40'ıncı yaş gününü kutlayan cemiyetin ünlü ismi Rezzan Benardete, sevgilisi Taha Tatlıcı ile birlikte Bodrum'a gitti. Tatlıcı'nın teknesinde görüntülenen Benardete, bir yandan dinlenirken bir yandan da telefonla İstanbul'daki işlerinin takibini yaptı. İç mimar hizmeti sunan ünlü işkadını, aynı zamanda modacı Banu Bora ile birlikte kendi moda markasını çıkarmıştı. Bununla da yetinmeyerek catering hizmeti sunan Tabletales'e ortak olmuş ve son olarak da Hande Korgül Abut'la lüks çiçekçi Louloudis'i açmıştı. İşi başından aşkın olan Benardete, fırsat bulup tatile çıksa da işleri arkasında bırakamamış belli ki!

Bodrum'daki evinin kapılarını açtı

Thanx Mimarlık'ın kurucusu Zeynep Yılmaz'ın Bodrum Cennet Koyu'ndaki yazlığı, InStyle Home dergisine kapak oldu. Mandarin Oriental'daki evinin muhteşem atmosferinde poz veren Yılmaz, tasarıma dair detayları da anlattı.

Sanat eserleriyle zenginleşen evin dekorasyonunu yalın tutan başarılı mekan tasarımcısı, Cennet Koyu'nun muhteşem manzarasına gölge düşürmek istememiş.

"Hayatta her alanda yaptığımız seçimler karakterimize dair ipuçları veriyor" diyen Zeynep Yılmaz, bu durumun alan dekorasyonu için de geçerli olduğunu söylemiş:

"İddianın, göz yormayan ama ben buradayım diyen bir formla birleşmesi benim hayata bakışımı özetliyor."

Beach'te canlı müzik keyfi

Bu yaz Alaçatı'da kapılarını açan beach ve restoran Elias ile Çeşme'ye Yunan esintileri gelmiş. Serhat Menket'in işletmeciliğini yaptığı mekanda, yemekler Yunan şef Stathis Dapiasis'e emanet. Şef, hem plaja hem de "Yiolas by Stathis" adlı restoranına iki farklı menü hazırlamış. Ayrıca Elias'ta bu akşam Murat Dalkılıç, yarın Fettah Can sahne alacak.

Stathis Dapiasis

Serhat Menket

Kaynak: Hürriyet