Hadise, Cesur Dans Videosuyla Mesaj Gönderdi!

Ünlü şarkıcı Hadise, sosyal medya hesabından yayınladığı cesur videoya eklediği "Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?" notuyla kafaları karıştırdı.

"ACABA BU MESAJ MURAT BOZ'A MI?"

Instagram hesabından bir konserine ait görüntüleri paylaşan ünlü şarkıcı Hadise, takipçilerinden tam not aldı. Hadise videoya eklediği not ile takipçilerinin kafasını karıştırdı. Hadise videoya, "Hayatına böyle girsem ne yapabilirsin ki?" notunu ekledi. Paylaşıma yorum yapan Hadise'nin bir takipçisi, "Acaba bu mesaj Murat Boz'a mı" yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise "Hadise hayatında kim var açıkla da sende rahat et bizde rahat edelim." yorumunu yaptı.

HADİSE'Yİ TAKİPTEN ÇIKARMIŞTI

Geçtiğimiz günler Murat Boz Hadise'yi sosyal medya hesabından takip etmeyi bırakıp birkaç saat sonra yeniden takibe almıştı. Murat Boz'un bu hareketi akıllara "Acaba Aslı Enver mi? kıskandı" sorusunu getirmişti.