Hadise, bu yılki O Ses Türkiye jürisinde yok! Acun Ilıcalı, sürpriz bir isimle görüşüyor

Son dönemlerde adı Reza Zarrab ile aşk dedikodularına karışan Hadise'ye bir darbe de Acun Ilıcalı'dan geldi. Yeni sezonda Ebru Gündeş'i kadroya almaya planlayan Ilıcalı, Hadise'nin yerine ise Gülşen'i düşünüyor.

Reza Zarrab ile aşk yaşadığı iddiaları sonrası Ebru Gündeş ile arası açılan Hadise'nin O Ses Türkiye'den ayrılacağı ortaya çıkmıştı. Uzun yıllardır yarışmada jüri koltuğunda oturan Hadise'nin yerine kimin geleceği merak konusuydu.

ACUN ILICALI, GÜLŞEN İLE GÖRÜŞÜYOR

Magazin kulislerinde dolaşan iddiaya göre; Acun Ilıcalı'nın Hadise'nin yerine Gülşen ile görüştüğü öne sürüldü. Gülşen'in de Ebru Gündeş, Beyaz ve Murat Boz'lu jürinin dördüncü ismi olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

HADİSE, İDDİALARA ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Öte yandan Hadise, Reza Zarrab ile aşk yaşadığı yönünde çıkan iddialarla ilgili şu açıklamayı yapmıştı: "Güne hakkımda çıkan inanılmaz iftiralarla başladım. Bugüne kadar karşılaştığım tüm hakaretler, aşağılamalar, iftiralara karşı sabırla ve empatiyle yaklaşmaya çalıştım ama bu kadar uzun boylu değil. Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım."

SEVGİLİSİ DE DESTEK VERMİŞTİ

Oyuncu Kaan Yıldırım da Hadise'nin açıklama metnini kendi Instagram hesabından yayınlayarak sevgilisinin yanında olduğunu belli etmişti.