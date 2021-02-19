Türkiye'nin önde gelen alimlerinden Emin Saraç hayatını kaybetti

Demirtaş'ın terör örgütü PKK'yı kınamasına HDP'den ilk yorum: Biz de aynı düşüncedeyiz

Karayılan saklandığı delikten itiraf etti: Türk ordusu planlı saldırdı, 17 kaybımız var, bazı gruplarla irtibat koptu

Kağan Moradaoğlu Trabzonspor'da forma giyen en genç kaleci oldu

Topbaş'ın cenazesinde Erdoğan ile görüşen İmamoğlu, iki talebini iletti

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Türkiye'nin önde gelen Hadis Alimlerinden Muhammed Emin Saraç vefat etti.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın babası, Hadis Alimlerinden Muhammed Emin Saraç hayatını kaybetti.

"ALİMİN ÖLÜMÜ, ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR"

Vefat haberinin ardından birçok isim sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı paylaşımda, "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi'nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç Hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

"MERHUM HOCAMIZIN MEKANI CENNET OLSUN"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise "Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun" dedi.

MUHAMMED EMİN SARAÇ KİMDİR?

Muhammed Emin Saraç, Tokat´ın Erbaa kazasının Tanoba köyünde dünyaya geldi. Nakşibendiye'den Müderris Üzeyir Efendi Niksar'ın Keşfi Camii Medresisi'nde müderris olan dedesinin yanında 6 yaşında Kur'an-ı Kerim'i hatmederek hafızlığa başlayan Muhammed Emin Saraç'ı 1943 yılında ailesi okuması için İstanbul'a Ali Haydar Efendi'nin tekkesine gönderildi.

Muhammed Emin Saraç, Ali Haydar Efendi, tekkesi sürekli gözlem altında tutulması nedeniyle Fatih Camii Baş İmamı Ömer Efendi'ye emanet edildi. Ömer Efendi'nin yanında Kur'an talimi yapmaya ve Telhis okumaya başlayan Saraç, daha sonra İstanbul'da medreselerde tahsil yaptı. M. Emin Saraç, Ezher diplomasının Türkiye'de geçersiz kılınmasına karşın Mısır'da 9 yıl kalarak eğitimine devam etti.