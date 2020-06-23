Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan tır devrildi İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Hadımköy'de seyir halinde olan bir tır devrildi. Tırın devrilme anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ilçede sağanak nedeniyle sokaklar göle dönerken, birçok ev ve iş yeri hasar gördü. Çatalca ve Büyükçekmece Gölü'nde ise hortum oluştu.

SEYİR HALİNDEKİ TIR DEVRİLDİ

Hadımköy'de çıkan şiddetli fırtınada seyir halinde olan TIR devrildi. TIR'ın devrilme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ÇATILAR UÇTU

Öte yandan, şiddetli fırtına nedeniyle Hadımköy'de bulunan bir fabrikanın çatısının uçtu. O anlar da bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA