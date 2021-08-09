Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu özel ekipler tarafından bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Hadımköy'de 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuştu. Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunan ve daha sonra belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkan çocuklar, Avcılar'da özel ekipler tarafından bulundu.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel ve Nazar Memiş isimli 3 kız çocuğu, dün gece saatlerinde kaybolmuş ve ekipler alarma geçerek çocukları bulmak için arama çalışması başlatmıştı.

SAHİLDE KIYAFETLERİ BULUNMUŞTU

Yapılan çalışmalar sırasında ilk olarak çocuklardan birinin Avcılar Sahilinde kıyafetleri bulunmuş, daha sonra da belediye tuvaletinde görüntüleri ortaya çıkmıştı.

GÖRÜNTÜLERİN ORTAYA ÇIKTIĞI AVCILAR'DA BULUNDULAR

3 kızın Avcılar'da görüldüğünün tespit edilmesi üzerine çalışmalar bu ilçede yoğunlaştı. Kaybolan küçük kız çocukları polis ekipleri tarafından bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı