Hadim'de yayla şenliği yapıldı

Hadim'de Aladağlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin düzenlediği yayla şenlikleri Gölyeri alanında yapıldı.

Aladağlılar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Ayçeken, Selahattin mahallesi olarak 5. geleneksel yayla şenliğinde buluşmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Şenlikte ilahi grubu ve türkü dinletisinin yanında gelenlere pilav ikramı yapıldı.

Şenliğe Taşkent Beledye Başkanı Osman Arı, AK Parti Hadim İlçe Başkanı Saffet Duran, Diyanet-Sen Konya Şube Başkanı Ali Koç, kurum ve daire amirleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaynak: AA