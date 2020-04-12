Hadim'de Vefa ve Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılıyor
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Konya, Hadim, Güncel

Hadim'de Vefa ve Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını vefa ve sosyal destek grupları karşılıyor.

12.04.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:30
Hadim'de Vefa ve Sosyal Destek Grubu ihtiyaçları karşılıyor

Konya'nın Hadim ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların ihtiyaçlarını vefa ve sosyal destek grupları karşılıyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge sonrasında evlerinden çıkmaması istenen vatandaşlara yönelik "Vefa Sosyal Destek Grubu" kurulduğunu söyledi.

Vefa sosyal destek grubunun faaliyete devam ettiğini belirten Hadimioğlu, şunları kaydetti:

"İlçemizde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile etkin mücadele çalışmaları yürütüyoruz. İçişleri Bakanlığımızın 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından mağduriyet yaşanmaması için ekiplerimizle birlikte koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Belediyemize ve vefa sosyal destek grubumuza gelen ihbarlar doğrultusunda vatandaşlarımızın ilaç, ekmek ve diğer ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Şu ana kadar herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA

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