Hadim'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hadim'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup

18.12.2020 12:05 | Son Güncelleme: 18.12.2020 12:09
Hadim'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup

Konya'nın Hadim ilçesinde öğrenciler, korona virüs salgını ile mücadele eden Hadim Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Konya'nın Hadim ilçesinde öğrenciler, korona virüs salgını ile mücadele eden Hadim Devlet Hastanesi sağlık çalışanlarına mektup yazdı.

Hadim İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, salgın nedeniyle yoğun günler geçiren Hadim Devlet Hastanesinde görevli sağlık çalışanlarına mektup yazarak teşekkür etti.

Hadim Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Barış Balasar yaptığı açıklamada, öğrenciler tarafından kaleme alınan mektupların tüm personel ve sağlık çalışanlarını mutlu ettiğini söyledi. Mektupların sağlık çalışanlarına ciddi moral kaynağı olduğunu belirten Dr. Balasar, "Tüm sağlık çalışanlarımız pandemi sürecinde büyük özveriyle ve yoğun bir şekilde görevlerini yerine getirmektedir. Bu süreçte öğrencilerimiz de bizi yalnız bırakmayarak mektup yazmışlar, resim çizmişler ve çeşitli hediyeler hazırlamışlar. Tüm sağlık personeline özel olarak ulaştırdılar. Kendilerine, öğretmenlere ve ailelerine ne kadar teşekkür etsek az. Çocuklarımızın da dediği gibi maske, mesafe ve hijyen kuralları ile birlikte başaracağız" diye konuştu. - KONYA

Hadim'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup
Hadim'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Lütfi Elvan İlham Aliyev Fahrettin Altun
Magazin Öykü Çelik Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Ümit Şamiloğlu İrfan Can Kahveci Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Mhp Türk Kredi Karar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hadim'de öğrencilerden sağlık çalışanlarına mektup | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 12:21:00. #1.14#
title