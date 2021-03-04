Hadim'de muhtarlar toplantısı
Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.
Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ve Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, ilçeye bağlı mahallelerin muhtarlarıyla buluştu.
Hadim Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda düzenlenen toplantıda, pandemi sürecinde ilçe merkezi ve mahallelerdeki yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Toplantıda konuşan Kaymakam Tufan Bağır Gilan, muhtarların halkla içe içe olması nedeniyle azami ölçüde vatandaşa yardımcı olunması gerektiğini söyledi.
Belediye Başkanı Hadimioğlu da "Konya'nın risk haritasını hep birlikte kırmızıdan maviye çevirelim." ifadelerine yer verdi.
Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar ve ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili