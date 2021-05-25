Hadim'de çiftçilerin üzüm yaprağı mesaisi başladı
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Hadim'de çiftçilerin üzüm yaprağı mesaisi başladı

Hadim'de çiftçilerin üzüm yaprağı mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili - Haberler | Güncel

Konya'nın Hadim ilçesinde üzüm yetiştiriciliği yapan üreticiler, yılın ilk asma yaprağı hasadına başladı.

Konya'nın Hadim ilçesinde üzüm yetiştiriciliği yapan üreticiler, yılın ilk asma yaprağı hasadına başladı.

Türk yemek kültüründe önemli bir yere sahip olan asma yaprağı, üzümün kendisinden daha yoğun ilgi görüyor.

39 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılan ilçede hasat edilen yaprakların kilosu tarlada 20 liradan alıcı buluyor.

İlçeye bağlı Gaziler Mahallesinde üzüm yetiştiriciliği yapan Ahmet Öğeç, sezonun ilk yaprak hasadına başladıklarını söyledi.

Sezon boyunca 3 defa ürün hasat ettiklerini ve çevre illerde Aladağ Yaprağı olarak ün kazandığını anlatan Öğeç, şunları kaydetti:

"Bugün ilk hasatla yaprak sezonunu açmış bulunmaktayız. Hasadını yaptığımız asmanın cinsi 'Hafız Ali'. Bu bölgede yetişen tek salamura çeşidi olarak epey ün yapmıştır. Konya ve çevre illerdeki pazarlarda Aladağ yaprağı olarak satılmaktadır. Üzümün yanında alternatif olarak yaprağını da salamura ve yaş olarak pazarlara sunuyoruz. Yaprağımızın en büyük özelliğinin ince, damarsız ve deliksiz olmasıdır. Bu sebeple Karaman ve Konya gibi sarmanın çok yapıldığı yerler daha fazla talep etmektedir. Yaprakları 3 dönem olarak her 12 günde bir arayla yoluyoruz. Böylece sezonu 40-45 gün civarında tamamlayıp kapatıyoruz. Bugün yaprağın fiyatı bahçede 20 liradan alıcı bulmaktadır. Yaprak yolumunda iş gücü az ve sıkıntılı olduğu için komşularla birlikte imece usulü yolmaktayız."

Üzüm yetiştiriciliği yapan Şengül Öğeç de pandemi nedeniyle hasada geç başladıklarını belirterek, "Akrabalarımız, komşularımız ve kızlarımızla birlikte imece usulü yaprak hasadına başladık. Asma yaprağının uykusuzluğa iyi geldiğini, çocukların zihnini açtığını, stresi azalttığını, tansiyona iyi geldiğini biliyoruz. Mayhoş ve güzel bir tadı var." İfadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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