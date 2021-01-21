Hadim'de çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor

Konya'nın Hadim ilçesinde belediye ekipleri tarafından kilitli parke taşı, istinat duvarı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Konya'nın Hadim ilçesinde belediye ekipleri tarafından kilitli parke taşı, istinat duvarı ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, merkez ve kırsal mahallelerde çevre düzenleme çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirtti.

Çamurlu ve tozlu herhangi bir sokak kalmayana dek çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Hadimioğlu, şöyle devam etti:

"İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak, ferah ve modern bir üst yapıya kavuşturmak amacıyla çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Bu kapsamda 2020 yılı içerisinde 30 mahallede yaklaşık olarak 38 bin metrekare kilitli parke taşı, muhtelif çevre düzenlemeleri ve istinat duvarı işini tamamladık. 2021'de de çalışmalarımıza tüm hızımızla devam edeceğiz. İhtiyacı olan mahallelerde 30 bin metrekare daha kilitli parke taşı döşeme işi yapılacak. Şu anda Selahattin, Yeni Konak, Eğiste ve Gezlevi mahallelerinde çalışmalar sürüyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili