Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
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Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

28.10.2020 13:59 | Son Güncelleme: 28.10.2020 14:02
Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hadim'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Meydanında düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na Hadim Kaymakamlığı ile Belediye Başkanlığının çelenkleri sunuldu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından sona erdi.

Programa, Hadim Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Garnizon Komutanı Asteğmen Musab Kaya, Hadim Belediye Başkanı Ahmet Hadimioğlu, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yavuz Yiğit, İlçe Emniyet Amiri Halil Acar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Bilgili

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