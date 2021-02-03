Hadi İnşallah filmi oyuncuları kim? Hadi İnşallah konusu, oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti!
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Hadi İnşallah filmi oyuncuları kim? Hadi İnşallah konusu, oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti!

03.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 10:43
Hadi İnşallah filmi oyuncuları kim? Hadi İnşallah konusu, oyuncuları ve Hadi İnşallah özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hadi İnşallah filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hadi İnşallah konusu, özeti ve Hadi İnşallah oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hadi İnşallah filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hadi İnşallah filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hadi İnşallah filmini izleyecek olanların merak ettiği Hadi İnşallah konusu nedir, Hadi İnşallah oyuncuları kimler ve Hadi İnşallah özeti gibi konuları inceliyoruz.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ KONUSU NEDİR?

PuCCa, hayatının 4 senesini Ankara'da geçirir ama o koca sene boyunca beraber olduğu sevgilisinden de ayrılırak, İzmir'e ailesinin yanına döner. Zor bir ayrılık süreciyle karşı karşıyadır, mutsuzluktan eve kapanır; çalmayan telefonları bekler ve bunalımdai pek çok kadın gibi kendisini yemeye verir! Bu arada ailesi de kendisine yeni bir iş bulup, toparlanması için baskı yapar. Hiç istemeden İzmir'deki bir yerel televizyon kanalıyla iş görüşmesine gider; ve yaşamını değiştirecek yakışıklı ile o gün karşılaşır! 'Pekmez' lakabını taktığı ve genç kadını yeniden yaşama döndüren bu yakışıklı ile ne yapıp edip beraber olmayı kafaya koyar... Ama karşısında da zorlu bir rakibesi vardır... Ali Taner Baltacı yönetmenliğinde hayata geçen komedi filminin yapımcılığını 25 Film üstleniyor. Film, yazdığı blog ile sosyal medya fenomeni olan Pucca lakaplı bir kadının, dizüstü edebiyatı kapsamında yayınladığı kitaplardan senaryolaştırıldı.

HADİ İNŞALLAH FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Ali Taner Baltacı

Oyuncular: Büşra Pekin, Murat Boz, Şinasi Yurtsever, Müjde Uzman, Aydan Taş

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2014

Vizyon Tarihi: 28 Kasım 2014 Cuma

Senaryo: Murat Emre Kaman, Emrah Kaman

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