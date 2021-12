Hades Hugo Ödülü Kazanan İlk Oyun Oldu

Son yılların en çok beğenilen bağımsız yapımlarından olan Hades, Hugo Ödülü kazanan ilk video oyunu oldu.

1953'de başlayan ve o zamandan beri devam eden Hugo Ödülleri, edebiyat alanındaki en iyi bilim kurgu ve fantezi yapımlarının seçildiği bir ödül töreni. Her yılın en gözde edebi eserlerinin seçildiği ve ödüllendirildiği etkinlikte bu yıl bir oyun da vardı. Son zamanların en gözde bağımsız oyunlarından Hades, Hugo ödülü kazanan ilk video oyunu olarak tarihe geçti.

Oyuncular olarak oyunların giderek daha fazla alanda tanınmasına ve ödüllere layık görülmesine alıştık ama bu defa gelen haber pek çoğumuz için şaşırtıcı oldu. Çünkü kimse bir oyunun 1953'ten beri edebiyat alanındaki yapımlara odaklanan Hugo Ödüllerine layık görüleceğini düşünmüyordu. Fakat bu yıl yapılan Worldcon etkinliğinde kategorilere En İyi Video Oyunu ödülü de dahil edildi. Last of US 2, Final Fantasy 7 Remake ve Animal Crossing: New Horizons gibi isimlerin yarıştığı kategoride Hades kazanan isim oldu. Böylece Hades Hugo ödülü kazanan ilk video oyunu olarak tarihe geçti.

Worldcon eş başkanı Colette Fozard oyunlarla ilgili yaptığı açıklamada "2020'nin başından bu yana birçoğumuz oyunlara beklediğimizden daha fazla zaman harcadık" diyerek bu ödülün geçmişte anlamlı, olağanüstü ve eğlenceli olan oyunları kutlamak için hayranlara bir fırsat sunacağını belirtti. Başkan Fozard ayrıca bu ödülün bir ilk olmasıyla alakalı olarak da bu kategorinin kalıcı olmasını düşünebileceklerini söyledi. Bu fikrin kesinliğini ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.

Çıkış yaptığı günden bu yana bolca övülse ve onlarca ödüle layık görülse bile kimse Hades'in böyle bir ödül alabileceğini düşünmüyordu. 2020'de çıkış yapan oyun Golden Joystick, The Game Awards ve BAFTA gibi oyun dünyasının en saygın etkinliklerinde "En İyi Oyun", "En İyi Aksiyon Oyunu", "En İyi Bağımsız Oyun" gibi ödüllerin sahibi oldu ve roguelike türünün parmakla gösterilen temsilcilerinin arasına girdi.

