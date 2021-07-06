Hadari ne demek? Hadari anlamı ne?
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Hadari ne demek? Hadari anlamı ne?

Hadari ne demek? Hadari anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Hadari, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Hadari ne demek? Hadari anlamı ne? İşte, Hadari kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Hadari kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Hadari anlamı ne? Hadari ne demek?

HADARİ NE DEMEK?

Orta ve Kuzey Arabistan'da yaşayan, kuzey ve güney (Adnânî veya Kahtânî diye bilinen) bütün Arap kabileleri bedevî ve hadarî diye ikiye ayrılıyordu.

İbn Haldûn insanları diğer canlılardan ayıran özellikleri sıralarken bunlar arasında "umran"ı da (medeniyet) zikreder; umranın yalnızca hadarîlerde değil bedevîlerde de olduğunu belirtir. Bedevîliğin ve hadarîliğin, geçimlerini sağlamak için bir araya gelen insanların takip ettiği farklı yol ve şekiller sebebiyle meydana geldiğini söyler. Daha açık bir ifadeyle gıda, barınak ve elbise gibi en zaruri ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir araya gelen toplumlar bedevîdir. Buna karşılık o günkü şartlarda lüks sayılan tüketim maddelerini kullanmaya başlayan toplumlar ise hadarî yani medenîdir. Bedevîlikten hadarîliğe geçişi sağlayan vasıtalar şehirlerdeki iktisadî imkânlardır. Bedevîler, gıda maddelerini ateşle pişirmeleri hariç, bu maddeleri hemen hemen olduğu gibi veya çok az değiştirerek tüketirler.

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