Hacker Filmi konusu nedir? Hacker filmi oyuncuları ve Hacker filmi özeti! - Haberler
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Hacker Filmi konusu nedir? Hacker filmi oyuncuları ve Hacker filmi özeti!

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Hacker Filmi konusu nedir? Hacker filmi oyuncuları ve Hacker filmi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hacker filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hacker Filmi konusu, özeti ve Hacker filmi oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hacker filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hacker filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hacker filmini izleyecek olanların merak ettiği Hacker filmi konusu nedir, Hacker filmi oyuncuları kimler ve Hacker filmi özeti gibi konuları inceliyoruz.

HACKER FİLMİ KONUSU NEDİR?

Global siber suç dünyasında geçen Hacker (Blackhat), izinli bir mahkûm ile onun Amerikalı ve Çinli ortaklarının, üst düzey bir siber suç ağının peşinden Chicago'dan Los Angeles, Hong Kong ve Jakarta'ya kadar gitmelerini konu alıyor.

HACKER FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Michael Mann

Oyuncular: Chris Hemsworth, Viola Davis, Wei Tang, William Mapother, John Ortiz

Tür: Aksiyon, Suç, Drama

Yapım Yılı: 2015 (135 dk)

Yayın Tarihi: 16 Ocak 2015 Cuma

Senaryo: Morgan Davis Foehl

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