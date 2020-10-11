Hacıyev Ermenistan'ı soykırımla suçladı: Bu adımlara devam ederlerse askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz
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Hacıyev Ermenistan'ı soykırımla suçladı: Bu adımlara devam ederlerse askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

11.10.2020 13:15 | Son Güncelleme: 11.10.2020 13:19
Hacıyev Ermenistan'ı soykırımla suçladı: Bu adımlara devam ederlerse askeri hedefleri vurmaya devam edeceğiz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Ermenistan'ın füze ile saldırdığı Gence kentine giderek incelemelerde bulundu. Ermenistan'ın soykırım yapmaya devam ettiğini belirten Hacıyev, "Eğer Ermenistan bu adımlarına devam ederse Azerbaycan gereken adımları atıp, askeri hedefleri vurmaya devam edecektir" dedi.

Azerbaycan ile yaptığı ateşkesi bir kez daha ihlal eden Ermenistan, sivil hedeflere saldırmaya devam ediyor. Gence'ye yapılan füzeli saldırıda 4'ü kadın 9 sivil yaşamını yitirirken, aralarında çocukların da bulunduğu 39 kişi yaralandı. Saldırının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev Gence kentine giderek olay yerinde inceleme yaptı.

"ERMENİSTAN İKİ YÜZLÜ OLDUĞUNU GÖSTERDİ"

Saldırının Tochka-U roket sistemiyle düzenlendiğini açıklayan Hacıyev, "Ermenistan iki yüzlü olduğunu gösterdi, Azerbaycan halkına soykırım uygulamaya devam ediyor" der.

"AZERBAYCAN ASKERİ HEDEFLERİ VURMAYA DEVAM EDECEKTİR"

Azerbaycan'ın Cenevre Sözleşmesi temelinde meşru müdaafa hakkını saklı tuttuğunu söyleyen Hacıyev, "Bu saldırı Ermenistan'ın barbarlığını bir kez daha gösterdi. Yaralananlar arasında çocuklar da var. Eğer Ermenistan bu adımlarına devam ederse Azerbaycan gereken adımları atıp, askeri hedefleri vurmaya devam edecektir"

Cenevre Sözleşmesi kapsamında karşı eyleme geçebileceklerini belirten Hikmet Hacıyev, "Ermenistan 1992 yılında Hocalı'da işlediği soykırıma devam ediyor. Uluslararası toplumu Ermenistan'a karşı eyleme geçmeye çağırıyoruz. Saldırda Tochka-U roket sistemi kullanıldı. Sivillerin yaşadıkları kentlere saldırarak savaş sahasında uğradıkları kaybı telafi etmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

"ERMENİSTAN SİVİLLERİ ÖLDÜRMEYE TERCİH ETTİ"

Açıklamalarına devam eden Hacıyev, "Gence askeri cephe hattından 100 km uzaklıkta, burada hiçbir askeri tesis yok. Ermenistan sivilleri öldürmeyi tercih etti. Savaş suçu işliyorlar, askeri suç işliyorlar. İnsanlığa karşı suç işliyorlar. 27 Eylül'den bu yana Ermenistan'ın saldırılarında toplam sivil can kaybı 41'e yükseldi" dedi.

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