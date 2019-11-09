Hacivat-Karagöz oyunu ile trafik kurallarını öğreniyorlar

09.11.2019 14:57 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:02

Muğla' nın Datça ilçesinde öğrenciler Hacivat-Karagöz oyunu ile hem eğlenip, hem de trafik kurallarını öğreniyor.



Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ortaklaşa yürüttüğü proje ile Kazım Yılmaz İlköğretim Okulu 1'inci ve 2'inci sınıftaki toplam 249 öğrenciye hem eğlendirip hem de öğretmeyi amaçlayan Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile Trafik ve Genel Güvenlik Eğitimi verildi.



Datça İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Salih Erdem Çetiner tarafından sahnelenen Hacivat-Karagöz oyununda trafik güvenliği, emniyet kemerinin takılmasının önemi, karşıdan karşıya nasıl geçilmesi gerektiği, çocuklara Polislerden korkmamaları ve olumsuz durumlarla karşılaştıklarında yanına gitmeleri gerektiği,yine olumsuz bir durumda 155 Polis ihbar hatlarını aramaları ile ilgili bilgiler verildi. Etkinliğin diğer 5 okulda da toplam 656 öğrenciye sahneleneceği öğrenildi.



Hacivat- Karagöz gölge oyununu canlandıran Polis Memuru Erdem Çetiner, "Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze yaptığımız planlama da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza Polis halkla ilişkilerini geliştirmek ve trafik kuralları ve genel güvenliğe ilişkin bilgilendirme yapmak için bir eğitim planladık. Bu plan çerçevesinde ilçemizde bulunan 5 farklı okulda 656 öğrenci eğitim vereceğiz. Eğitimi Hacivat ve Karagöz eşliğinde yapmaya karar verdik çocuklar bu şekilde daha hızlı ve daha kolay öğreniyorlar. Trafik kurallarına emniyet kemeri nasıl takılması gerektiğini kırmızı ışığın önemi ile Hacivat ve Karagöz ağzından öğreniyorlar" diye konuştu.



Düzenlenen etkinliğe, İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferman Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necmettin Erdoğan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA