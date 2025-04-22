Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı nereli, hangi siyasi partiden?

Son dönemde yaptığı açıklamalarla kamuoyunun dikkatini çeken gazeteci ve siyasetçi Hacı Yakışıklı, sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. Kısa süre içerisinde hayatı, siyasi geçmişi ve hangi partiye mensup olduğu büyük bir merak konusu oldu. Peki, Hacı Yakışıklı kimdir, aslen nerelidir ve hangi siyasi partiden aday olmuştur? İşte Hacı Yakışıklı'nın biyografisi, meslek hayatı ve siyaset sahnesindeki rolüne dair tüm merak edilenler...

HACI YAKIŞIKLI KİMDİR?

Gazeteci ve köşe yazarı Hacı Yakışıklı, 1981 yılında Kayseri'de dünyaya gelmiştir. İlköğrenim hayatını İzmir, Mersin ve Kayseri gibi farklı şehirlerde tamamlayan Yakışıklı, eğitimine Erciyes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde devam etmiş ve buradan mezun olmuştur. Eğitimini pekiştirmek amacıyla ayrıca Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü de bitirmiştir.

Hacı Yakışıklı kimdir

Medya kariyerine 2003 yılında Yeni Akit Gazetesi'nde adım atan Hacı Yakışıklı, uzun yıllar boyunca bu gazetede hem köşe yazarlığı hem de Ankara Temsilciliği görevlerini üstlenmiştir. Siyasi analizleri, televizyon programlarındaki yorumları ve sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla geniş bir kitle tarafından takip edilmektedir.

Hacı Yakışıklı nereli, hangi siyasi partiden

Özel hayatında evli olan Hacı Yakışıklı, dört çocuk babasıdır. Her ne kadar siyasi yorumlarıyla gündeme gelse de, herhangi bir siyasi partiye üyeliği bulunmamaktadır. Hacı Yakışıklı, çalışmalarında eleştirel analizleriyle dikkat çeken isimler arasında yer almaktadır.