Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı biyografisi!
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Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı biyografisi!

Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı biyografisi!
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hacı Yakışıklı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı mesleği nedir? Hacı Yakışıklı hayatı ve biyografisi nedir?

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hacı Yakışıklı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı mesleği nedir? Hacı Yakışıklı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

HACI YAKIŞIKLI KİMDİR?

1981 yılında Kayseri'de doğdu. İlkokulu İzmir, Mersin ve Kayseri'de tamamladı. Erciyes Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunudur.

Anadolu Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünü de tamamlamıştır. 14 yıl boyunca Yeni Akit Gazetesi'nde görev yapmıştır.

Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak görevine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır.

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Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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