Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Hacı Yakışıklı izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Hacı Yakışıklı kimdir? Hacı Yakışıklı kaç yaşında, nereli? Hacı Yakışıklı mesleği nedir? Hacı Yakışıklı hayatı ve biyografisi nedir?