Hacı Sabancı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hacı Sabancı hayatı ve biyografisi nedir?
Hacı Sabancı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hacı Sabancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
HACI SABANCI KÜNYESİ
Doğum: 25 Haziran 1935 Kayseri, Türkiye
Ölüm: 26 Haziran 1998 İstanbul, Türkiye
Kaç yaşında: 63 yaşında
Meslek: İş adamı
Organizasyon: Sabancı Holding
Evlilik: Özcan Sabancı (1959–1998)
Çocuk(lar): Ömer Sabancı
Mehmet Sabancı
Demet Sabancı Çetindoğan
Ebeveyn(ler): Hacı Ömer Sabancı, Sadıka Sabancı
HACI SABANCI KİMDİR?
Hacı Sabancı 25 Haziran 1935 yılında doğmuştur. 26 Haziran 1998 yılında ise vefat etmiştir. Sabancı ailesinin ikinci kuşak üyesi, Türk iş adamı ve hayırseverdir.
Türkiye'nin ikinci büyük sanayi ve finans kuruluşu, Sabancı Holding'i kurdu. Hacı Ömer Sabancı'nın, üçüncü oğlu olarak Kayseri ilinde bulunan Akçakaya köyünde doğdu.
Hacı okul hayatını Adana'da geçirdi. Ortaokulda okulu bıraktıktan sonra ailesinin sahibi olduğu otomobil satıcılığı ve pamuk ihracatı firmalarında işe başladı.
CarrefourSA, Yünsa, Akçansa, Bossa, Çimsa, Danonesa, Exsa, Marsa, Sapeksa ve Universal Trading şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.
1959 yılında Özcan Sabancı ile evlenmiştir. Ömer Sabancı, Mehmet Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan olmak üzere 3 çocuğu olmuştur.
ÖLÜMÜ
Hacı Sabancı akciğer kanserine karşı iki yıl mücadele verdikten sonra İstanbul'da 63 yaşında, doğum gününden bir gün sonra 26 Haziran 1998 tarihinde öldü. Öldürülen kardeşi Özdemir'in yanında Adana'da toprağa verildi.
FAHRİ DOKTORA
Çukurova Üniversitesi, Adana
Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC
ÖDÜLLERİ
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından sunulan Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı
İşletme Yönetimi Uluslararası Derneği tarafından Balkanlar'ın En İyi Ticaret Yöneticisi