Hacı Sabancı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hacı Sabancı hayatı ve biyografisi nedir?
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Hacı Sabancı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hacı Sabancı hayatı ve biyografisi nedir?

08.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 08.01.2021 17:25
Hacı Sabancı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hacı Sabancı hayatı ve biyografisi nedir?

Hacı Sabancı kimdir? Kaç yaşındadır? Nerelidir? Ne iş yapmaktadır? Hacı Sabancı hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

HACI SABANCI KÜNYESİ

Doğum: 25 Haziran 1935 Kayseri, Türkiye

Ölüm: 26 Haziran 1998 İstanbul, Türkiye

Kaç yaşında: 63 yaşında

Meslek: İş adamı

Organizasyon: Sabancı Holding

Evlilik: Özcan Sabancı (1959–1998)

Çocuk(lar): Ömer Sabancı

Mehmet Sabancı

Demet Sabancı Çetindoğan

Ebeveyn(ler): Hacı Ömer Sabancı, Sadıka Sabancı

HACI SABANCI KİMDİR?

Hacı Sabancı 25 Haziran 1935 yılında doğmuştur. 26 Haziran 1998 yılında ise vefat etmiştir. Sabancı ailesinin ikinci kuşak üyesi, Türk iş adamı ve hayırseverdir.

Türkiye'nin ikinci büyük sanayi ve finans kuruluşu, Sabancı Holding'i kurdu. Hacı Ömer Sabancı'nın, üçüncü oğlu olarak Kayseri ilinde bulunan Akçakaya köyünde doğdu.

Hacı okul hayatını Adana'da geçirdi. Ortaokulda okulu bıraktıktan sonra ailesinin sahibi olduğu otomobil satıcılığı ve pamuk ihracatı firmalarında işe başladı.

CarrefourSA, Yünsa, Akçansa, Bossa, Çimsa, Danonesa, Exsa, Marsa, Sapeksa ve Universal Trading şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

1959 yılında Özcan Sabancı ile evlenmiştir. Ömer Sabancı, Mehmet Sabancı ve Demet Sabancı Çetindoğan olmak üzere 3 çocuğu olmuştur.

ÖLÜMÜ

Hacı Sabancı akciğer kanserine karşı iki yıl mücadele verdikten sonra İstanbul'da 63 yaşında, doğum gününden bir gün sonra 26 Haziran 1998 tarihinde öldü. Öldürülen kardeşi Özdemir'in yanında Adana'da toprağa verildi.

FAHRİ DOKTORA

Çukurova Üniversitesi, Adana

Doğu Akdeniz Üniversitesi, KKTC

ÖDÜLLERİ

Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından sunulan Türkiye Cumhuriyeti Liyakat Nişanı

İşletme Yönetimi Uluslararası Derneği tarafından Balkanlar'ın En İyi Ticaret Yöneticisi

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