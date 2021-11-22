Hacı Bektaş-ı Veli, Vefatının 750. Yıl Dönümünde BUÜ'de Anıldı

2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıldönümleri Hacı Bektaş-ı Veli'nin Vefatının 750. Yıldönümü Etkinlikleri Programı kapsamında Cemali ve Celali Tecelliler: XIII. Asırda Anadolu'da Tasavvuf Düşüncesi ve Hacı Bektaş-ı Veli Konferansı düzenlendi. BUÜ İlahiyat Fakültesi'nin emekli akademisyenlerinden Yazar Prof. Dr. Mustafa Kara, programda konuşmacı olarak yer aldı.

Etkinliği; Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ Hacı Bektaş-ı Veli Yılı Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, akademisyenler ile çok sayıda öğrenci takip etti.

45 yıldır Bursa'da ve Bursa Uludağ Üniversitesi'nde bulunduğunu söyleyen Prof. Dr. Mustafa Kara, Tıp Fakültesi'nde bile derse girdiğini açıkladı. Önceki yıl hizmete açılan Prof. Dr. Fuat Sezgin Kütüphanesi'nde ise ilk kez bir programa katıldığını vurgulayan Prof. Dr. Mustafa Kara; "Burada ilk kez konuşuyorum. Güzel bir kütüphane ve güzel bir salon olmuş. Üniversitemize hayırlı olsun" dedi.

Akademisyen ve Yazar Prof. Dr. Mustafa Kara, Hacı Bektaş-ı Veli için UNESCO kapsamında çok sayıda anma programı düzenlendiğini aktardı. Prof. Dr. Mustafa Kara, bunun yanı sıra Ahi Evran ve Yunus Emre için de anma törenleri yapıldığını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti tarafından milli şair Mehmet Akif Ersoy'un da bu anma programlarına dahil edildiğini kaydeden Kara, yıl içinde çeşitli noktalarda ve Üniversitemiz içerisinde birbirinden kıymetli programların düzenlendiğine işaret etti.

Prof. Dr. Mustafa Kara, açılış konuşmasının ardından program kapsamında Cemali ve Celali Tecelliler: XIII. Asırda Anadolu'da Tasavvuf Düşüncesi ve Hacı Bektaş-ı Veli konulu bir sunum yaptı. Konuşmanın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ve Etkinlik Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan tarafından Prof. Dr. Mustafa Kara'ya teşekkür plaketi takdim edildi. Tören, BUÜ Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Hacı Bektaş-ı Veli Temalı Kitap Sergisinin ziyaret edilmesi ile sona erdi.

Etkinlikten sonra katılımcılara Prof. Dr. Mustafa Kara tarafından hazırlanan "Bu Toprağın Gönül Sultanları Ahi Evran Hacı Bektaş Veli Yunus Emre" adlı eseri ücretsiz dağıtıldı.

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