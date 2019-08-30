Hacı Bektaş-ı Veli'nin gelini 90 yaşındaki Arife Ana: Zulmedene aynı zalimlikle karşılık vermedik

30.08.2019 18:08

Hacı Bektaş-ı Veli'yi anma törenleri 16 Ağustos itibariyle 56. kez başlarken, devlet erkanı ve parti liderleri, gerek Hacıbektaş ilçesine gelerek gerek sosyal medya hesapları üzerinden bir dizi mesaj yayınladı. İlçeye, Türkiye'nin dört bir tarafından akın devam ediyor.



Beş bin 200 nüfuslu Hacıbektaş ilçesi, her yıl bir milyonun üzerinde ziyaretçiyi ağırlıyor. Gelenler Hacı Bektaş-ı Veli'yi ziyaret etmekle kalmıyor, "Hünkar Gelini" adıyla anılan Arife Ana'nın kapısını da çalıyor. Evini euronews Türkçe'ye açan Arife Ana, Atatürk'ün Hacı Bektaş ziyaretini, Horasan günlerini, Alevilerin geçmişte yaşadığı sıkıntıları anlatıyor. Euronews.com'da Görüntüle