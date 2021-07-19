Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı
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Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı

Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'ta vakfe yaptı.

Hac vazifesini yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan hacı adayları, Arafat'ta vakfe yaptı.

Hacı adayları, hac ibadetini sıkı korona virüs önlemleri altında sürdürüyor. Arafat'ta öğle ve ikindi namazını birleştirerek kılan hacı adayları, Arafat vakfesine durarak dua etti. Hacı adayları, Arafat vakfesinin ardından güneş batımından sonra Müzdelife'ye geçecekler. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakan Yardımcısı Abdel Fattah Mashat yaptığı açıklamada, hacı adaylarının sorunsuz bir şekilde Arafat'a intikallerinin sağlandığını belirtti. Mashat, ilk hacı grubunun güneşin batmasıyla birlikte Müzdelife'ye geçmeye başlayacağını söyledi.

HERHANGİ BİR KORONA VAKASI GÖRÜLMEDİ

Öte yandan Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, şu ana kadar hacı adayları arasında herhangi bir korona virüsü vakası görülmediğini belirterek, izleme ve takip prosedürlerinin hac sonuna kadar devam edeceğini açıkladı. 2019 yılında 2.5 milyon Müslüman hac organizasyonuna katılırken, bu sene korona virüs pandemisi nedeniyle hac ibadeti yalnızca Suudi Arabistan'da ikamet eden 60 bin kişiyle sınırlandırıldı.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı
Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı
Hacı adayları Arafat'ta vakfe yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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