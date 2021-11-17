Hacalet ne demek? Hacalet anlamı ne? - Haberler
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Hacalet ne demek? Hacalet anlamı ne?

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Hacalet ne demek? Hacalet anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Hacalet, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Hacalet ne demek? Hacalet anlamı ne? İşte, Hacalet kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Hacalet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Hacalet anlamı ne? Hacalet ne demek?

HACALET NE DEMEK?

Hacalet: (Arapça)

• Utanma. Utanç.

•Utanma, utangaçlıkla şaşırma.

•Utangaçlık, sıkılma.

•Utanma.

•Utanma.

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