Hacalet ne demek? Hacalet anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Hacalet kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Hacalet anlamı ne? Hacalet ne demek?

HACALET NE DEMEK?

Hacalet: (Arapça)

• Utanma. Utanç.

•Utanma, utangaçlıkla şaşırma.

•Utangaçlık, sıkılma.

•Utanma.

•Utanma.

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