Habermetre 1 Haziran - 8 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
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Habermetre 1 Haziran - 8 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin haftalık en çok konuşulan isim ve gündem değerlendirme raporunda Beyazıt Öztürk, Hande Erçel ve Ceyda Ateş konuları 1 Haziran - 8 Haziran haftasının en çok konuşulan kişi konuları olarak gösterildi. Raporda, haber adedi ve haber detayı bilgilerine de yer verildi.

Habermetre 1 Haziran - 8 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
08.06.2020 17:32 | Son Güncelleme: 08.06.2020 17:35

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, gündemin nabzını tutuyor. 1 Haziran - 8 Haziran arası en çok konuşulan konuları analiz eden Habermetre'nin yayınladığı rapora göre Beyazıt Öztürk, Hande Erçel ve Ceyda Ateş gündemin ana maddeleri oldu. İşte Habermetre'nin gündemin nabzını tutan raporu!

HABERMETRE GÜNDEMİN NABZINI TUTTU!

Habermetre, 1 Haziran - 8 Haziranarasını kapsayan gündem analiz raporunda gündemin üst sıralarında yer alan konuları belirledi. Gündemin ana konusu Beyazıt Öztürk, Hande Erçel ve Ceyda Ateş oldu. İşte gündemi belirleyen konular:

BEYAZIT ÖZTÜRK

Beyazıt Öztürk ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 706.024 rakamına ulaştı.

Habermetre 1 Haziran - 8 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
BEYAZIT ÖZTÜRK
Habermetre 1 Haziran - 8 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
BEYAZIT ÖZTÜRK

HANDE ERÇEL

Hande Erçel gündemden biri oldu. Okunma sayısı 671.347 rakamına ulaştı.

Habermetre 1 Haziran - 8 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
HANDE ERÇEL
Habermetre 1 Haziran - 8 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
HANDE ERÇEL

CEYDA ATEŞ

Ceyda Ateş ana gündemden biri oldu. Okunma sayısı 607.040 rakamına ulaştı.

Habermetre 1 Haziran - 8 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
CEYDA ATEŞ
Habermetre 1 Haziran - 8 Haziran arası Türkiye'nin en çok konuşulan konularını ve isimlerini açıkladı! Haftalık konuşulan gündemdeki isimler!
CEYDA ATEŞ
umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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