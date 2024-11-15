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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu?
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Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'ın sunduğu Yemekteyiz programında 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim olduğu merak konusu oldu. Yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacı büyük ödülün sahibi oldu.

15 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında haftanın birincisinin kim olduğu merak ediliyor. Tüm hafta boyunca yarışmacılar, hazırladıkları menülerle hem lezzet hem de sunum açısından en iyi performansı sergilemek için çaba gösterdi. Heyecan dolu finalde ise birinci seçilen isim, haftanın en yüksek puanını alarak ödülün sahibi oldu. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu? Detaylar haberimizde...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz'de haftanın birincisi henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Yemekteyiz 15 Kasım Cuma günü 150 bin TL'nin sahibi kim oldu?

ZUHAL TOPAL KİMDİR?

Zuhal Topal 23 Eylül 1976 İstanbul doğumludur. Türk program sunucusu ve oyuncusudur. Tiyatro oyunculuğu başta olmak üzere, dizi, film oyunculuğu ve sunuculuk yapmaktadır. 9 senedir şarkıcı ve müzisyen Korhan Saygıner ile evlidir, Lina adında bir kız çocuğu vardır. Sihirli Annem dizisinde "Suzan" adlı karakteriyle tanınmıştır. ATV'de yayınlanan Selena adlı bir dizide "Fitnat Korkmaz" adında kötü bir müdireyi oynayan Zuhal Topal, bu diziden sonra Şarkı Söylemek Lazım adlı yarışmada koçu İlhan Şeşen ile yarışmış; halk ve jüri tarafından birinciliği hak etmiştir. Metin Akpınar'ın başrolünde oynadığı Papatyam (dizi) dizisinde birkaç bölümde oynamıştır ve büyük beğeni toplamıştır ve Zuhal Topal'a evlilik programı verilmiştir. Programın adı Zuhal Topal'la İzdivaç'tır. Kanal D'de yayınlanan Geniş Aile adlı dizide Şukufe rolünde oynamıştır. TRT kanalında 91 bölüm yayınlanan Avrupa Avrupa adlı dizide oynarken bir bebek dünyaya getirmiş adını da hurma ağacı anlamına gelen "Lina" koymuştur. 2013 yılında bu dizideki "Nermin" rolüyle Antalya TV Ödüllerinde aday gösterilmiş ve "En iyi Komedi Kadın Oyuncu" ödülünün sahibi olmuştur.

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