29 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Şeyma kimdir? #128105 Şeyma kaç yaşında, nereli? Şeyma puan aldı?

Yemekteyiz yarışmacısı Şeyma'nın kim olduğu, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu merak konusu oldu. Ayrıca Şeyma'nın kaç puan aldığı da izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Peki, 29 Nisan 2024 Yemekteyiz yarışmacısı Şeyma kimdir? Şeyma kaç yaşında, nereli? Şeyma puan aldı?

ZUHAL TOPAL YEMEKTEYİZ ŞEYDA KİMDİR?

Zuhal Topal Yemekteyiz yarışmasında yeni haftanın ilk gün yarışmacısı Şeyda oldu. 4 yıldır evli olan Yemekteyiz Şeyda şu an çalışmıyor. 29 Nisan Pazartesi günü saatler 16.00 olduğunda yayına giren Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışında bu haftanın 75 bin TL kazanmak isteyen ismi Şeyda oldu. Yemekteyiz 596. bölüm tezgah başına geçen Şeyda hünerlerini sergiledi. "Çalışmıyorum. Koca parası yiyorum. En güzeli" diyerek hayatını anlatan Yemekteyiz Şeyda puanları belli olduğunda haberimize ekleyeceğiz.

YEMEKTEYİZ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Zuhal Topalla Yemekteyiz hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.