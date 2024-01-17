Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Züğürt Ağa filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir? gibi konuları mercek altına alıyoruz. Züğürt Ağa filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Züğürt Ağa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen üstlenirken senaryosunu Yavuz Turgul kaleme aldığı Züğürt Ağa, Türk sinemasının eleştirel dile sahip olan yapımlarından biridir. Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir? konuları inceliyoruz. Peki, Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir?
ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Türk sinemasının güncelliğini koruyan filmi Züğürt Ağa'nın Haraptar köyü sahnelerinin çekimleri 1985 yılında Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşti.
ZÜĞÜRT AĞA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Züğürt Ağa filmi 1985 yılında çekildi.Yapımcılığını da Kadir Yurdatap yürüttü. Türk sinemasının en çok izlenen yapımları arasındadır.
ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI
Şener Şen
Rolü : Ağa
Erdal Özyağcılar
Rolü : Kekeç Salman
Nilgün Nazlı
Rolü : Kiraz
Füsun Demirel
Rolü : Ağanın karısı
Atilla Yiğit
Bahri Selin
Rolü : Abdo Ağa
Can Kolukısa
Rolü : Kahya
Ayla Arslancan
Celal İpek
Filiz Küçüktepe
Ali Osman Okumuş
Funda Çakmaktaş
Kemal İnci
Celal Yassıtaş
Kadir Yılmaz
Hamdiye Turan
Habil Yenici
Ahmet Yutmaz