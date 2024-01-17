Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir?

İzleyenleri ekrana bağlayan Züğürt Ağa filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Yönetmenliğini Nesli Çölgeçen üstlenirken senaryosunu Yavuz Turgul kaleme aldığı Züğürt Ağa, Türk sinemasının eleştirel dile sahip olan yapımlarından biridir. Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir? konuları inceliyoruz. Peki, Züğürt Ağa filmi nerede çekildi? Züğürt Ağa filmi hangi şehirde, hangi köyde çekilmiştir?

ZÜĞÜRT AĞA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının güncelliğini koruyan filmi Züğürt Ağa'nın Haraptar köyü sahnelerinin çekimleri 1985 yılında Şanlıurfa'ya bağlı Sultantepe köyünde gerçekleşti.

ZÜĞÜRT AĞA NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Züğürt Ağa filmi 1985 yılında çekildi.Yapımcılığını da Kadir Yurdatap yürüttü. Türk sinemasının en çok izlenen yapımları arasındadır.

ZÜĞÜRT AĞA OYUNCULARI

Şener Şen

Rolü : Ağa

Erdal Özyağcılar

Rolü : Kekeç Salman

Nilgün Nazlı

Rolü : Kiraz

Füsun Demirel

Rolü : Ağanın karısı

Atilla Yiğit

Bahri Selin

Rolü : Abdo Ağa

Can Kolukısa

Rolü : Kahya

Ayla Arslancan

Celal İpek

Filiz Küçüktepe

Ali Osman Okumuş

Funda Çakmaktaş

Kemal İnci

Celal Yassıtaş

Kadir Yılmaz

Hamdiye Turan

Habil Yenici

Ahmet Yutmaz