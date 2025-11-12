Haberler

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor
Güncelleme:
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım Cumartesi günü başlayacak, takip eden yılın 15 Nisan tarihine kadar devam edecek. Ekipler kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

  • Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlayacak ve ticari araçlar için 15 Nisan'a kadar sürecek.
  • Kış lastiği olmayan araçların karlı havalarda yola devam etmesine izin verilmeyecek.
  • Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu sağlıyor.

Ticari araçlarda zorunlu olan, özel araçlarda ise can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için hayati görülen kış lastiği uygulaması 15 Kasım Cumartesi günü itibarıyla başlayacak. Uygulama ticari araçlar için takip eden senenin 15 Nisan tarihine kadar 5 aylık dönemde zorunlu olacak. Bu uygulama, daha önce 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında geçerliydi.

KAR LASTİĞİ OLMAYAN ARAÇLAR YOLA DEVAM EDEMEYECEK

Kış şartlarına göre önlemini almamış, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağdur olmasını önlemek amacıyla başlatılan uygulamayla, karlı havalarda yolların kapanmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Ekipler, tedbirsiz, hazırlıksız yola çıkan araçları daha sıkı denetleyecek ve kış şartlarına uygun olmayan, kar lastiği olmayan araçların yola devam etmelerine izin vermeyecek.

LASTİK ALIRKEN ÜRETİM TARİHİNE DİKKAT

Kış lastikleri 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Öte yandan sürücüler, araçlarına lastik alırken üretim tarihlerine bakmaları gerekiyor. Lastik kullanılmamış olsa bile belli bir raf ömrü bulunuyor. Bekletilmiş lastikler, özelliğini kaybediyor ve balans tutmuyor.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
