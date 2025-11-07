Uzun bir bekleyişin ardından, Tavşan Polis Memuru Judy Hopps ve tilki Nick Wilde'ın maceralarını konu alacak olanyakında Türkiye sinemalarında izleyiciyle buluşacak. Zootropolis 2 ne zaman çıkacak?

JUDY VE NİCK YENİ BİR GİZEMİN PEŞİNDE

İlk filmin sonunda kurdukları başarılı ortaklıkla gönülleri fetheden Judy Hopps ve Nick Wilde, maceralarına kaldıkları yerden devam ediyor. Serinin ikinci filmi, ikilinin kolluk kuvvetlerindeki ortaklıklarını pekiştirirken, Zootropolis şehrine gizemli bir yılanın gelişiyle başlayan olayları konu alacak. Bu yeni ve daha önce şehirde görülmemiş sürüngen popülasyonu, dedektif ikilinin çözmesi gereken karmaşık bir gizemi beraberinde getirecek. Film, dostluk, ön yargılar ve beklenmedik ittifaklar üzerine kurulu özgün anlatımını koruyarak, izleyicilere hem güldüren hem de düşündüren anlar yaşatmayı hedefliyor.

MÜZİK VE SESLENDİRME KADROSUNDA YILDIZLAR GEÇİDİ

Zootropolis 2'nin heyecan uyandıran bir diğer yanı ise seslendirme ve müzik kadrosu. Dünya çapında ünlü şarkıcı Shakira, ilk filmde seslendirdiği Gazelle karakteri ve hit şarkısı "Try Everything" ile büyük yankı uyandırmıştı. Sanatçının, devam filminde de yer alacağı ve filme özel yeni bir şarkı olan "Zoo"yu seslendireceği bilgisi hayranlarını şimdiden sevindirdi. Orijinal seslendirme kadrosundan Ginnifer Goodwin (Judy Hopps) ve Jason Bateman (Nick Wilde) rollerine geri dönerken, kadroya Oscar ödüllü oyuncu Ke Huy Quan gibi önemli isimler de dahil oldu.

Türkiye cephesinde ise, tilki Nick Wilde karakterine sesiyle hayat veren usta komedyen Cem Yılmaz, hayranların büyük bir coşkuyla karşıladığı haberle dublaj stüdyosuna geri döndü. Yılmaz'ın Nick karakterine kattığı kendine has yorum ve mizah, Türk izleyiciler için filmin en merak edilen unsurlarından biri olmaya devam ediyor.

ZOOTROPOLİS 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

İlk filmin hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden aldığı olumlu tepkiler, Zootropolis 2 için beklenti çıtasını oldukça yükseltti. Disney, serinin bu yeni halkasında da mizah ve duygusal derinliği bir arada sunarak, ailenin her yaştan üyesine hitap etmeyi amaçlıyor. 28 Kasım 2025'te vizyona girecek olan film, yılın en çok konuşulan animasyon yapımlarından biri olmaya şimdiden aday. Hayvanlar Şehri'nin bu yeni macerası, sinema salonlarını doldurmaya hazırlanıyor.