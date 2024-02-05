Galatasaray, 30 yaşındaki Faslı futbolcusu Hakim Ziyech'in Afrika Kupası'ndan sakatlanarak döndüğünü açıkladı. Peki,Ziyech kaç maç yok? Hakim Ziyech milli takımda sakatlandı mı?

ZİYECH KAÇ MAÇ YOK, SAKAT MI?

Sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech'in İstanbul'da yapılan tetkiklerinin ardından tedavisine başlandığını açıkladı.

"Hakim Ziyech'in yapılan tetkiklerinde; ayak bileği distorsiyonu (ileri derece burkulma ve dönme) sonucu sol ayak bileğinde iç yan bağ, dış yan bağ ve sindezmozunda gerilme ve zorlanma, ayak bileğini oluşturan kemiklerde ise kemik ödemi tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır." ifadelerini kullandı.