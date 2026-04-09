Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi

Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken, 42 il için sarı kodlu uyarı verildi; doğuda kar, birçok bölgede sağanak ve zirai don riski etkili olacak.

  • Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 42 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
  • Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi ve zirai don riski bekleniyor.
  • Doğu Anadolu'da Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Kars'ta kar yağışı öngörülüyor.

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, yurt genelinde etkili olacak yağışlı hava dalgası hafta sonu da etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İç Anadolu ve Ege’nin de bulunduğu toplam 42 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, zirai don riski öne çıkıyor.

DOĞU’DA KIŞ YENİDEN ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Akdeniz ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu’da kış şartları yeniden kendini hissettirecek. Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Kars’ta kar yağışı öngörülürken; Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Van ve Elazığ çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı görülebilecek.

Yağışlı sistemin pazar günü de devam ederek yeni haftaya kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ANKARA’DA KAR SÜRPRİZİ

Başkent Ankara ve İstanbul’da üç gün boyunca yağış etkili olacak. Ankara’da yarın yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. İzmir’de ise önümüzdeki günlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Abdullah Karlıdağ
Ünlülere yeni dalga operasyon! Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Sinem Özenç Ünsal dahil 14 isme gözaltı kararı

Emir Can İğrek, Burak Deniz ve Somer Şef dahil 14 isme gözaltı kararı
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Anlaşmaya uyulmazsa görülmemiş çatışma başlar

Anlaşma masası kurulmadan Trump'tan İran'a yeni tehdit
Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım

Ateşkes sonrası İsrail'den ilk adım
Haberler.com
500

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli oyun aletinden düşüp öldü

Lunaparkta korkunç olay! “Sıfır yerçekimi” sonu oldu
Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı

Şef Somer Sivrioğlu hakkında gözaltı kararı
Moldova, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan ayrıldı

Eski Sovyet ülkesinden Putin'i küplere bindirecek karar
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı
Bakan Tekin'den çok konuşulacak çıkış: LGBT dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim

"O dersi anlatacağız dediler, yaptırmam kardeşim"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı

"Türkiye için felaket" dediği sorunun çözümü için dev bir adım daha