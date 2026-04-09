Zirai don, kar, yağmur! 42 il için sarı kodlu uyarı verildi

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları hızla düşerken, yurt genelinde etkili olacak yağışlı hava dalgası hafta sonu da etkisini sürdürecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İç Anadolu ve Ege’nin de bulunduğu toplam 42 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi beklenirken, zirai don riski öne çıkıyor.

DOĞU’DA KIŞ YENİDEN ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Akdeniz ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, Doğu Anadolu’da kış şartları yeniden kendini hissettirecek. Erzurum, Ardahan, Bingöl ve Kars’ta kar yağışı öngörülürken; Hakkari, Şırnak, Bitlis, Muş, Van ve Elazığ çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı görülebilecek.

Yağışlı sistemin pazar günü de devam ederek yeni haftaya kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

ANKARA’DA KAR SÜRPRİZİ

Başkent Ankara ve İstanbul’da üç gün boyunca yağış etkili olacak. Ankara’da yarın yağışların yer yer karla karışık yağmur şeklinde görülmesi bekleniyor. İzmir’de ise önümüzdeki günlerde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.