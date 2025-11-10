Haberler

Ziraat TOKİ başvuru ödemesi nasıl yapılır?

Ziraat TOKİ başvuru ödemesi nasıl yapılır?
Güncelleme:
2025 yılı için başlatılan "500 bin sosyal konut" kampanyasında başvuru süreci 10 Kasım 2025 - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Başvuru ücreti 5.000 TL olarak belirlendi. Başvurular e-Devlet üzerinden veya Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Emlak Katılım Bankası şubeleri aracılığıyla yapılabiliyor. Peki, Ziraat TOKİ başvuru ödemesi nasıl yapılır?

2025 yılı için başlatılan "500 bin sosyal konut" kampanyasında başvuru süreci 10 Kasım 2025 - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

ZİRAAT TOKİ BAŞVURU ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Kampanya kapsamında başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, ödemelerini Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Emlak Katılım Bankası şubeleri üzerinden gerçekleştirebilecek. Ayrıca kampanya duyurusunun ardından e-Devlet sistemi üzerinden de yönlendirmeli ödeme seçeneği aktif hale gelebilecek. Başvuru ekranı açıldığında, kullanıcılar e-Devlet portalı üzerinden başvuru formunu doldurarak ödeme ekranına yönlendirilecek ve 5.000 TL tutarındaki başvuru ücretini sistem üzerinden onaylayarak yatırabilecek.

Bankaya giderek işlem yapmak isteyen vatandaşların ise kimlikleriyle birlikte şubelere başvurmaları gerekiyor. Banka görevlisine kampanya kodu ve başvuru bilgileri belirtilerek 5.000 TL tutarındaki ücretin ilgili kampanya hesabına yatırılması isteniyor. İşlem tamamlandıktan sonra alınan dekont veya işlem kanıtı saklanmalı. Bu belge, ilerleyen süreçte olası iade veya başvuru takibi durumunda önem taşıyor.

ZİRAAT TOKİ BAŞVURU ÜCRETİ YATIRMA

Başvuru ücretinin yatırılması kampanyaya katılımın tamamlanması için zorunlu bir adım olarak kabul ediliyor. Ödeme yapmadan başvuru geçerli sayılmıyor. Bu nedenle 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında belirlenen bankalar aracılığıyla ücretin yatırılması gerekiyor. Banka dışında veya belirtilen tarih aralığı dışında yapılan ödemeler geçersiz sayılabiliyor. Ödeme sırasında kimlik bilgilerinin doğru verilmesi ve dekontun saklanması önem arz ediyor.

Kura sonucunda hak sahibi olamayan kişilerin yatırdığı 5.000 TL başvuru ücreti iade edilecek. İade işlemleri için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek kalmadan, sistem üzerinden otomatik olarak işlem gerçekleştirilebilecek. Ancak başvuru sırasında yanlış bilgi verilmesi veya şartların sağlanmaması durumunda ücretin iadesi yapılamayabiliyor.

