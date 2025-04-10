"Ziraat Bankkart, Avrupa'da Tarih Yazdı"

Ziraat Bankkart: 3 Asseco Resovia: 1

SALON: TVF ZİRAAT BANKKART VOLEYBOL SALONU

HAKEMLER: Yves Kalin (İsviçre) Sanja Miklosic(Slovenya)

SETLER: 20-25, 25-17, 28-26, 25-14

CEV Kupasında ülkemizi başarıyla temsil ederek adını finale yazdıran temsilcimiz Ziraat Bankkart, finalilk maçında son CEV Kupası Şampiyonu Asseco Resovia'yı evinde 3-2 mağlup ederek Türkiye'yeavantajlı dönmüştü. Kırmızı beyazlılar Ankara'da oynanan rövanş maçında rakibini 3-1 yenerek CEVKupasını müzesine götürmeyi başardı.

Ziraat Bankkart Baş Antrenörü Mustafa Kavaz; "Türk voleybolu ve kulübümüz adına son dereceönemli bir maça çıktık. Avrupa'nın buralarda sürekli oynayan takımları ile karşılaştık. SonundaAvrupa'nın en iyi takımlarının almış olduğu CEV Kupasını havaya kaldırdık. Kulübüm ve Türk voleyboluadına bu kupayı ülkemize getirdiğimiz için çok gururluyum. Salonumuzu dolduran tümtaraftarlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Her zaman bizi desteklediler. Onların bu desteğinihep arkamızda hissettik." şeklinde duygularını ifade etti.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Ziraat Bankası Spor Kulübü Başkanı Alpaslan Çakar;"CEV Kupasını kazanmanın gururu ve sevincini yaşıyoruz. Müzemizde eksik olan bir kupayı dahatamamladık. Bu kupanın kazanılmasında emeği geçen başta oyuncularımız olmak üzere, teknikekibimize, yönetim kurulumuza ve her maçımızda takımımızdan desteklerini esirgemeyentaraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum.

161 yıldır herkesin ve her kesimin bankası olmayı başarabilmiş Bankamızın, Türk sporuna olan katkısıda artarak devam ediyor. Bugün de sağladığımız bu katkıların meyvesini almaktan dolayı çokmutluyuz. Biz 44 yıllık bir kulübüz. Sürdürülebilir sportif başarıların yanında topluma ve gençlerimizekatkı sağlamayı önceliğimiz olarak görüyoruz. Altyapısı, tesisleri ve yetiştirdiği sporcularla her geçengün çıtayı yükselterek ilerliyoruz. Ziraat Bankası Spor Kulübü olarak Türkiye'nin dört bir yanındaokullarda gerçekleştirdiğimiz yetenek taramaları sonucu gençlerimizi voleybolla buluşturuyoruz. Bukapsamda son 15 yılda 1500'ü aşkın gencimizi alt yapımızda yetiştirdik. Bu gençlerden 33 sporcumuzEfeler Liginin çeşitli takımlarında mücadelelerine devam ederken, değişik yaş kategorilerindeki millitakımlar düzeyinde 14 Ziraat Bankkart'lı gencimiz görev almaktadır.

Alt yapıdaki sporcularımızla birlikte Türk voleybolunda yeni başarılar kazanmak için var gücümüzleçalışıyoruz. Bu kupanın, ülkemiz ve Bankamız için hayırlı olmasını, gelecek nesillerimizin spor sevgisinekatkıda bulunmasını gönülden diliyorum" dedi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ZİRAAT BANKASI

Genel Müdürlüğü