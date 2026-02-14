Haberler

Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen

Güncelleme:
Bir zincir markette hijyen skandalı yaşandı. Markete giren bir kedi manav reyonunda biberlerin üzerine tuvaletini yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gördükleri karşısında şoke olan kadın, "İşedi resmen" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

MANAV REYONUNDA HİJYEN SKANDALI

Olay, bir zincir markette yaşandı. Markete giren bir kedi, manav reyonuna yöneldi. Tezgahta bulunan biberlerin üzerine çıkan kedi, burada tuvaletini yaptı.

O ANLAR KAMERADA

Alışveriş yapan bir kadın durumu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaş gördüğü manzaraya tepki göstererek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Marketteki hijyen skandalı birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılaştı. Vatandaşlar kedilerin hijyenik olması gereken market gibi mağazalara alınmaması gerektiğini ifade etti.

Çağla Taşcı
