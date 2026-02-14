Zincir markette hijyen skandalı: İşedi resmen
Bir zincir markette hijyen skandalı yaşandı. Markete giren bir kedi manav reyonunda biberlerin üzerine tuvaletini yaptı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Gördükleri karşısında şoke olan kadın, "İşedi resmen" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
- Bir zincir marketin manav reyonuna giren bir kedi, tezgahtaki biberlerin üzerine tuvaletini yaptı.
- Olayı gören bir kadın durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
- Marketin hijyen skandalı vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı.
Bir zincir marketin manav reyonuna giren kedi, biberlerin üzerine tuvaletini yaptı. O anlara tanıklık eden bir kadın büyük şaşkınlık yaşadı.
MANAV REYONUNDA HİJYEN SKANDALI
Olay, bir zincir markette yaşandı. Markete giren bir kedi, manav reyonuna yöneldi. Tezgahta bulunan biberlerin üzerine çıkan kedi, burada tuvaletini yaptı.
O ANLAR KAMERADA
Alışveriş yapan bir kadın durumu fark edince büyük şaşkınlık yaşadı. Vatandaş gördüğü manzaraya tepki göstererek yaşananları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Marketteki hijyen skandalı birçok vatandaş tarafından tepkiyle karşılaştı. Vatandaşlar kedilerin hijyenik olması gereken market gibi mağazalara alınmaması gerektiğini ifade etti.