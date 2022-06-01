Zeynep Tunuslu kimdir? Zeynep Tunuslu hayatı ve biyografisi! Zeynep Tunuslu kaç yaşında, nereli? - Haberler

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Zeynep Tunuslu merak konusu oldu. İşte Zeynep Tunuslu hakkında merak edilen Zeynep Tunuslu kimdir, Zeynep Tunuslu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ZEYNEP TUNUSLU KİMDİR?

12 Mart Muhtırası'nı gerçekleştiren generaller arasındaki Muhsin Batur'un emir subayı, Kurmay Albay Mustafa Kemal Tunusluoğlu ile Ayla Tunusluoğlu çiftinin iki çocuğundan biridir. 1980 yılında TED Ankara Koleji'nden mezun oldu ve Hacettepe Üniversitesi İngiliz filolojisi bölümünü, 1980 Darbesi sonrası dönemde bırakmak zorunda kaldı.

İş yaşamı

Tunusluoğlu, üniversite eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Milano'ya gitti. Milano'dan döndükten sonra tekstil sektöründe çalışmaya başladı. Bu süreçte Mudo'nun sahibi Mustafa Taviloğlu ile tanışmasıyla kendisine moda dünyasının yolu açıldı.

Aile yaşamı

1993 yılında Uzay Heparı ile evlenen Tunuslu'nun Uzay Kanat isminde bir oğlu bulunmaktadır.

Katıldığı yarışmalar

Show Tv'nin Sunduğu 2011 Survivor Ünlüler-Gönüllüler programında ünlüler adasında yarışmış ve elenmiştir.

Filmografi

Volkan Karataş'ın senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı 2014 yapımı psikolojik kısa film olan Kelebeğin İkinci Günü'nde başrol oynadı.

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