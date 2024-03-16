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Zeynep Sağıroğlu kimdir? CHP Hatay Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Zeynep Sağıroğlu kaç yaşında, nereli?

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Zeynep Sağıroğlu kimdir? CHP Hatay Kırıkhan Belediye Başkan Adayı Zeynep Sağıroğlu kaç yaşında, nereli? Zeynep Sağıroğlu, CHP'nin Hatay Kırıkhan Belediye Başkan Adayı olarak gösterildi. Peki, Zeynep Sağıroğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bu soruların yanıtları ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek için okumaya devam edin.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Hatay Kırıkhan Belediye Başkan adayı ise Zeynep Sağıroğlu. Zeynep Sağıroğlu nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ZEYNEP SAĞIROĞLU KİMDİR?

Zeynep Sağıroğlu, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğdu ve çiftçi bir ailenin beşinci çocuğuydu. İlk ve orta öğrenimini de yine Kırıkhan'da tamamladı. Şükrü Balcı ise Polis Meslek Yüksek Okulu'nda 2004-2006 yıllarında eğitim aldı ve sonrasında 7 yıl boyunca İstanbul ve Diyarbakır illerinde polis memuru olarak görev yaptı. Bu süre zarfında 2008-2013 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde de eğitimini tamamladı ve 2013-2014 yılları arasında İstanbul Barosu'na bağlı avukatlık stajını gerçekleştirdi.

2012-2016 yılları arasında Erickson College International'dan "Professional Coach" eğitimini tamamlayarak International Coach Federation (ICF) standartlarında ACC unvanına sahip oldu. Bu dönemde gençlere yönelik çeşitli üniversitelerde ve liselerde koçluk temelli seminerler verdi. Daha sonra, 2016-2017 yıllarında Amerika'nın New York eyaletinde dil eğitimi almak ve dünya vizyonunu genişletmek amacıyla yaşadı.

2014-2023 yılları arasında İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini sürdüren Sağıroğlu, 6 Şubat 2023 deprem felaketinde Hatay'da ailesiyle birlikte depremi yaşadı. Bu yaşananlar, Hatay'da yaşanan sorunları çözmek için hem hukuki hem de eğitimci mücadeleye girmesi gerektiği düşüncesini güçlendirdi ve bu doğrultuda mücadele etmeye karar verdi. Halen Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, birçok depremzede gibi konteyner kentte yaşamını sürdürmektedir.

31 Mart 2024 mahalli idareler seçimlerinde, Kırıkhan Belediye Başkanı adayı adaylığı kabul edilen Zeynep Sağıroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak gösterildi.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Cumhuriyet Halk Partisi Kırıkhan Hatay Gündem Politika Haberler

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