Zeynep Güneş kimdir? AK Parti Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı Zeynep Güneş kaç yaşında, nereli?
Zeynep Güneş kimdir? AK Parti Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı Zeynep Güneş kaç yaşında, nereli? AK Parti tarafından Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Zeynep Güneş'in kim olduğu merak konusu oldu. Zeynep Güneş'in yaşını ve nereli olduğunu öğrenmek isteyen vatandaşlar araştırmalarını sürdürüyor.
Ak Parti 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı Zeynep Güneş oldu. Peki, Zeynep Güneş kimdir? AK Parti Eskişehir- Mihalgazi Belediye Başkan adayı Zeynep Güneş kaç yaşında, nereli?
ZEYNEP GÜNEŞ KİMDİR?
- 1976 yılında Mihalgazi'de doğmuştu.
- Orta ve lise öğrenimini Sarıcakaya İmam Hatip Lisesi'nde tamamlamış olup, lisans mezunudur.
- 2003 yılında AK Parti Mihalgazi Kadın Kolları Başkanlığına seçilerek, 2014 yılına kadar görevini devam ettirmiştir.
- 2004 yılında ise 116 kadın üyeden oluşan tarımsal kalkınma kooperatifini kurmuştur. 2014'ten bu yana Mihalgazi Belediye Başkanlığı görevine devam etmektedir.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.
31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.